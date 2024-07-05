ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по рф. Фото:

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Мапу 10 рекордних за дальністю уражень військових об'єктів у росії опублікувало українське командування.

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Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України відібрав топ-10 таких атак за останні шість місяців. Десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більше ніж півроку з застосуванням української зброї, тому використання західного озброєння не порушить будь-які додаткові уявні «червоні лінії». Про це СтратКом ЗСУ 5 липня повідомив у Telegram.

Зазначається, що українські Сили оборони постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Це вдається робити завдяки можливостям військово-промислового комплексу України.

Також наголошується, що дозвіл західних партнерів використовувати їхню зброю на російській території прискорить завершення повномасштабної війни.

У СтратКомі наголосили, що місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. Також опублікована інформація не підтверджує, що за кожним з ударів стоять саме ЗСУ, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни.

Нагадаємо, 26 травня безпілотник Головного управління розвідки МОУ атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М», розташовану в місті Орськ Оренбурзької області росії. Таким чином дрон подолав відстань у понад 1 тис. 800 км.