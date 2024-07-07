рф была ракетами по Павлограду, есть разрушения. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n197053-vrag-sovershil-raketnuu-ataku-na-pavlograd-est-razrusheniya-foto.html

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Країна-агресор рф вночі 7 липня завдала ракетних ударів по Павлограду на Дніпропетровщині.

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В місті уламками пошкоджено чотири приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також ворог вчора вечорі бив по Нікопольському районі. По Нікополі, зокрема, били росіяни з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й реактивні системи залпового вогню. Троє жінок 38, 65 та 71 років дістали поранення.

У самому місті після обстрілів пошкоджені три підприємства, коледж, дитсадок, гаражний кооператив, 10 приватних осель, три господарські споруди, газопровід. Також було знищене авто.

Також під ворожий вогонь потрапили й рятувальники. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці не постраждали, але пожежну машину пошкодило.

Оборонці неба з повітряного командування «Східн» вночі знищили одну ракету та розвідувальний дрон.

Нагадаємо, 5 липня російські окупанти завдали трьох ударів по центру села Комар Волноваського району. Поранення дістали 15 цивільних, але одна з постраждалих згодом померла в лікарні. Було зруйноване приміщення сільської ради, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та транспортні засоби.