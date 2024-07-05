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Окупанти атакували село Комар на Донеччині. Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти атакували село Комар на Донеччині, 14 осіб постраждалиhttps://racurs.ua/ua/n197010-okupanty-atakuvaly-selo-komar-na-donechchyni-14-osib-postrajdaly.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує стирати населені пункти Донбасу з лиця землі.
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Зокрема, окупанти 5 липня завдали трьох ударів по селі Комар Волноваського району. Прильоти були по центральній частині населеного пункту. Внаслідок атаки були травмовані 15 цивільних. Одна з потерпілих від отриманих важких поранень згодом померла. Про це 5 липня повідомили в Офісі генерального прокурора.
Також на території села пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
В Офісі генпрокурора зазначили, що вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками.
Нагадаємо, 4 липня російські військові завдали ударів по місто Новогродівка Донецької області — атакували FPV-дроном та з РСЗВ «Ураган». Поранення внаслідок обстрілів дістали дев’ятеро осіб. Четверо з постраждалих — діти.