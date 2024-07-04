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Окупанти двічі вдарили по Новогродівці на Донеччині. Фото: ОВА
Росіяни двічі вдарили по Новогродівці на Донеччині — дев’ятеро осіб пораненіhttps://racurs.ua/ua/n196982-rosiyany-dvichi-vdaryly-po-novogrodivci-na-donechchyni-dev-yatero-osib-poraneni.htmlРакурс
Російські військові завдали ударів по місто Новогродівка Донецької області.
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У четвер, 4 липня, цей населений пункт був двічі обстріляний ворогом. Спершу окупанти поцілили FPV-дроном у двоповерхову будівлю, а трохи згодом обстріляли середмістя з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
Поранення внаслідок обстрілів дістали дев’ятеро осіб. Четверо з постраждалих — діти. Всіх доправили до лікарні.
Російський обстріл пошкодив три багатоповерхові будинки, дві адміністративні будівлі та кав’ярню.
А в селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку.
Навіть у відносно віддалених від фронту містах Донеччини є постійна загроза життю і здоров’ю. Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь! — закликав голова ОВА.
Нагадаємо, 3 липня по обіді російська армія завдала три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні.