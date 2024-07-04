Оккупанты дважды ударили по Новогродовке на Донетчине. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n196982-rossiyane-dvajdy-udarili-po-novogrodovke-v-doneckoy-oblasti-devyat-chelovek-raneny.html

Ракурс

Російські військові завдали ударів по місто Новогродівка Донецької області.

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У четвер, 4 липня, цей населений пункт був двічі обстріляний ворогом. Спершу окупанти поцілили FPV-дроном у двоповерхову будівлю, а трохи згодом обстріляли середмістя з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Поранення внаслідок обстрілів дістали дев’ятеро осіб. Четверо з постраждалих — діти. Всіх доправили до лікарні.

Російський обстріл пошкодив три багатоповерхові будинки, дві адміністративні будівлі та кав’ярню.

А в селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку.

Навіть у відносно віддалених від фронту містах Донеччини є постійна загроза життю і здоров’ю. Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь! — закликав голова ОВА.

Нагадаємо, 3 липня по обіді російська армія завдала три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні.