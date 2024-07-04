Партизани проникли на склади з ракетами Х-22. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n196981-partyzany-pronykly-na-sklady-z-raketamy-h-22-u-leningradskiy-oblasti-foto.html

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Армія рф зберігає ракети на складах у Ленінградській області.

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Так, українські партизани розвідали місце зберігання крилатих ракет Х-22 для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром Сільці в Новгородській області. Звідки й злітає дальня авіація, які завдає ударів по Україні. Про це партизанський рух «Атеш» 4 липня повідомив у Telegram.

За інформацією партизанів, саме на аеродромі Сольці Головне управління розвідки Міноборони України нещодавно вивело з ладу три такі літаки.

В «Атеш» зазначають, що біля ангарів складу зафіксували величезну кількість військової техніки, на якій транспортуються боєприпаси та для інших видів озброєння.

Детальна інформація організації караульної служби, переміщення техніки та особового складу була оперативно передана Силам оборони України, — зазначили партизани.

Нагадаємо, українські партизани провели розвідку на аеродромі «Балтімор» у російському Воронежі. Саме там розташовується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, де розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.