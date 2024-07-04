Російська ДРГ намагалася зайти в село Сотницький Козачок. Фото:

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Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в село у Харківській області.

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Ворог намагається створити додаткові точки напруження вздовж лінії державного кордону. Для цього противник використовує ДРГ. Одна з таких груп намагалася зайти у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. Про це 4 липня оперативно-тактичне угруповання «Харків» повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські військові намагаються виявити та знищити залишки ДРГ.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 липня повідомлялося, що на Харківському напрямку російські окупанти 10 разів здійснили штурм оборонних рубежів в районі Глибокого, Вовчанська та Липців. Сили оборони контролюють ситуацію. А на Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції ЗСУ у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

Нагадаємо, у травні в оперативно-тактичного угрупування військ «Сіверськ» заявляли, що російські ДРГ стали значно активнішими останнім часом. Ворог для проникнення до України застосовує не лише нову тактику, але й змінює маршрути.