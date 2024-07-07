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Ракурс
ГУР ударило по ряде важных целей. Фото: ГУР

Бойцы ГУР ударили по центру логистики россиян и сожгли «Жителя» (ФОТО)

7 июл 2024, 11:50
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Українські розвідники завдали болючих ударів ворогу на фронті.


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У суботу, 6 липня, вони атакували два військові об'єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області. Професійно спрацювали розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади. Вони виявили та уразили дві цілі. Про це Головне управління розвідки повідомило у Facebook.

Зазначається, що в Дебальцевому специ вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

А в Новолуганському вони спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».

ГУР уразило низку важливих цілей. Фото: ГУР

ГУР уразило низку важливих цілей. Фото: ГУР

ГУР уразило низку важливих цілей. Фото: ГУР

ГУР уразило низку важливих цілей. Фото: ГУР

Нагадаємо, у червні українські військові на Донбасі спопелили комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебск-2», який є одним із найпотужніших в армії рф. Вартість цього РЕБ сягає 200 млн дол.

Источник: Ракурс


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