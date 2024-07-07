Дроны СБУ подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области рф. Фото: РосСМИ

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Дрони СБУ висадили в повітря великий склад боєприпасів у Воронезькій області рф.

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На складі боєприпасів у населеному пункті Сергіївка росіяни зберігали ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї. Площа ураженого арсеналу склала 9 тис. кв. м. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на поінформовані джерела.

Після вибуху почалася потужна детонація. Стовп диму досі видно за десятки кілометрів.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня в Воронезькій області прогриміли вибухи, а потім виникла пожежа. Займання супроводжується вибухами, бо БпЛА уразили склад із боєприпасами. Місцева влада ж стверджує про «відбиття атаки» й заявляє лише про падіння уламків. Згодом диктатура вже ж підтвердила детонацію вибухонебезпечних об'єктів й оголосила в регіоні надзвичайний стан.

Джерело: «Громадське»