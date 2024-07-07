Дрони атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197057-bpla-atakuvaly-sklad-z-boieprypasamy-u-voronezkiy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Вибухи у Воронезькій області росії прогриміли після атаки дронів.

.

У ніч проти 7 липня в небі над регіоном країни-агресора збивали безпілотники. Під час «падіння уламків» виникла пожежа на одному зі складів. Принаймні так стверджує воронезький губернатор Олександр Гусєв у Telegram.

За словами представника диктатури, у Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Традиційно російська влада замовчує про постраждалих.

Також Гусєв поінформував, що для евакуації начебто вже підготували автобуси. На даний момент із жителями Підгоренського району проводять інструктаж з безпеки.

Тим часом місцеві мешканці в соцмережах стверджують, що російська влада бреше про «успішну» роботу ППО. Наголошують, що безпілотники влучили точно в ціль.

У Силах оборони України ураження російського складу поки не коментували.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про ураження складу з БпЛА Shahed-136 — було орієнтовно знищено 90 дронів-камікадзе.