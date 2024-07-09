Элитные военные из КНДР отправились в россию с визитом. Фото:

https://racurs.ua/n197128-kndr-otpravila-v-rossiu-elitnyh-voennyh-reuters.html

Ракурс

Елітна військова тренувальна делегація КНДР вирушила до росії.

.

Візит північнокорейських військових став першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю. Літак з військовими вилетів у понеділок, 8 липня. Про це повідомило агентство Reuters.

Очолює делегацію з Пхеньяна президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль.

Зазначається, що цей університет був названий на честь засновника КНДР і є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів.

Нагадаємо, південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив, що КНДР планує в липні направити інженерні сили на окуповану Донеччину нібито для «допомоги у відновленні інфраструктури».

У Пентагоні згодом заявили, що не можуть підтвердити інформацію про відправку північнокорейських військ в Україну.

Джерело: Reuters