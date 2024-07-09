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Ракурс
Мужчина с ножом угрожал представителям ТЦК в Мукачево. Скриншот с видео

Мужчина с ножом угрожал представителям ТЦК в Мукачево — видео задержания

9 июл 2024, 17:20
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Погрожували представникам ТЦК у Мукачево Закарпатської області.


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Громадянин погрожував поліцейським та військовим ножем. Інцидент трапився у вівторок, 9 липня, коли військкоми проводили Заходи з оповіщення на залізничному вокзалі міста. Поліцейські та представники Територіального центру комплектування зустріли чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати їм ножем. Про це Закарпатський ОТЦК та СП 9 липня повідомив у Facebook.

Працівники поліції затримали нападника.

Військкоми нагадали, що під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено. А погрози військовим та поліції будуть мати правові наслідки та передбачають кримінальну відповідальність.

Тим часом у мережі опублікували відео нібито з Мукачево. На кадрах видно, як група поліцейських та людей у військовій формі затримують цивільного. Людину в кайданках садять у позашляховик.

Нагадаємо, у Ворохті люди заблокували блокпост, бо він відлякував туристів. Під час сутичок 47-річний працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження. Після інциденту поліція відкрила два провадження за фактом конфлікту.

Источник: Ракурс


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