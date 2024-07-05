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Напади на ТЦК - поліція відкрила провадження за фактом подій у Ворохті
Напади на ТЦК — поліція відкрила провадження за фактом подій у Ворохтіhttps://racurs.ua/ua/n196991-napady-na-tck-policiya-vidkryla-provadjennya-za-faktom-podiy-u-vorohti.htmlРакурс
Поліція відкрила два провадження за фактом конфлікту між цивільними і працівниками ТЦК на Прикарпатті
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Нагадаємо, у Ворохті люди заблокували блокпост, той він відлякував туристів. Під час сутичок 47-річний працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження.
Як твердять у ТЦК, 4 липня жителі Ворохти почали конфлікт та напали на військовослужбовця ТЦК і побили його машину. Повідомляється, що військовослужбовець був поранений та воював. У ТЦК наголосили, що їм не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі.
Разом з тим, блокпост у Ворохті було прибрано. У той же час в ТЦК пообіцяли, що продовжать перевіряти документи всіх приїжджаючих