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Напади на ТЦК - поліція відкрила провадження за фактом подій у Ворохті

Напади на ТЦК — поліція відкрила провадження за фактом подій у Ворохті

5 лип 2024, 09:44
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Поліція відкрила два провадження за фактом конфлікту між цивільними і працівниками ТЦК на Прикарпатті


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Нагадаємо, у Ворохті люди заблокували блокпост, той він відлякував туристів. Під час сутичок 47-річний працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження.

Як твердять у ТЦК, 4 липня жителі Ворохти почали конфлікт та напали на військовослужбовця ТЦК і побили його машину. Повідомляється, що військовослужбовець був поранений та воював. У ТЦК наголосили, що їм не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі.

Разом з тим, блокпост у Ворохті було прибрано. У той же час в ТЦК пообіцяли, що продовжать перевіряти документи всіх приїжджаючих

Джерело: Ракурс


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