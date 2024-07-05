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Ракурс
Нападения на ТЦК – полиция открыла производство по факту событий в Ворохте

Нападения на ТЦК — полиция открыла производство по факту событий в Ворохте

5 июл 2024, 09:44
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Поліція відкрила два провадження за фактом конфлікту між цивільними і працівниками ТЦК на Прикарпатті


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Нагадаємо, у Ворохті люди заблокували блокпост, той він відлякував туристів. Під час сутичок 47-річний працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження.

Як твердять у ТЦК, 4 липня жителі Ворохти почали конфлікт та напали на військовослужбовця ТЦК і побили його машину. Повідомляється, що військовослужбовець був поранений та воював. У ТЦК наголосили, що їм не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі.

Разом з тим, блокпост у Ворохті було прибрано. У той же час в ТЦК пообіцяли, що продовжать перевіряти документи всіх приїжджаючих

Источник: Ракурс


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