На фото — Володимир Зеленський та Кір Стармер у лютому 2023 року.

https://racurs.ua/ua/n196990-kir-starmer-novyy-lider-brytaniyi-scho-vin-kazav-pr-ukrayinu.html

Ракурс

У Великій Британії перемагає на позачергових парламентських виборах опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером.

.

Ріші Сунак визнав поразку та привітав Стармера з перемогою. Стармер стане новим прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції в британського короля.

Стармер відвідав Україну в лютому 2023 року та запевнив, що за його уряду підтримка Києва з боку Британії не зменшиться. Він також підтримав ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та виступає за те, щоб його судили в Гаазі.

Кір Стармер заявляв, що підтримка України з боку Британії після парламентських виборів не зміниться:

Останнє, чого хоче будь-хто в Україні, — це бачити, як політичні партії у Великій Британії сперечаються про те, що для них є питанням життя і смерті.

У травні в Україну приїжджали тіньовий міністр закордонних справ Девід Ламмі та тіньовий міністр оборони Джон Гілі. Вони запевнили, що лейбористи непохитно підтримують українців та виступають за посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки.

Кір Стармер був в Україні в лютому 2023 року. Тоді він відвідав Ірпінь та Бучу, а також підкреслив, що Велика Британія продовжує бути єдиною в підтримці України.

У червні лідер британських лейбористів засудив коментарі голови євроскептичної партії Reform UK Найджела Фараджа про російське вторгнення в Україну.

Лідер лейбористів відповів, що ці коментарі були «ганебними».

Я завжди чітко заявляв, що путін несе відповідальність, одноосібну відповідальність, за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну, — наголосив Стармер.

Ця підтримка України, за його словами, була надана «об'єднаним парламентом».

Я зробив своїм обов’язком забезпечити, щоб опозиція була разом з урядом у цьому питанні, — додав він. І я думаю, що кожен, хто хоче бути представником у нашому парламенті, повинен чітко усвідомлювати, що незалежно від того, чи йде мова про російську агресію на полі бою, чи в Інтернеті, ми виступаємо проти цієї агресії. Це означає стояти за Україну, але це також означає стояти за нашу свободу, — підкреслив Стармер.

Підрахунок голосів завершили ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли в 381 з них, що забезпечує більшість у 650-місцевій палаті, передає ВВС.

За поточними прогнозами, це найгірший результат консерваторів за кількістю місць в історії. Це також буде найвищий показник ліберал-демократів з 1923 року.