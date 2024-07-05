Сунак залишає посаду прем'єра, лейбористи розгромили консерваторів на виборах у Британії

На фото — лідер Лейбористської партії Кір Стармер.

https://racurs.ua/ua/n196989-sunak-zalyshaie-posadu-premiera-leyborysty-rozgromyly-konservatoriv-na-vyborah-u-brytaniyi.html

Ракурс

Лейбористи в Британії офіційно виграли вибори, прем'єр Ріші Сунак визнав поразку. Сунак залишає посаду прем'єра Британії

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Новим прем'єром стане Кір Стармер, який заявив, що у питанні підтримки України нічого не зміниться.

Правляча партія консерваторів розгромно поступається опозиційним лейбористам на парламентських виборах. Британців не влаштовують зарплати, медицина, ціни, якість держпослуг.

Таким чином, уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем'єр-міністром Британії.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад — це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць — це стане одним із найкращих результатів партії в історії.

Ми зробили це, — заявив лідер лейбористів сер Кейр Стармер на передвиборчому мітингу в Лондоні. Люди по всій країні будуть прокидатися з новинами з полегшенням, що тягар знято, вага знята з плечей цієї великої нації. Сонце надії повертається до нашої великої країни, — сказав він, додавши: Зміни починаються зараз.

У відлунні переможної промови колишнього лейбористського прем'єр-міністра Тоні Блера у 1997 році Стармер пообіцяв, що «ми були обрані як змінена Лейбористська партія. Ми будемо керувати як змінена Лейбористська партія».

Кір Стармер колись був юристом-правозахисником, а також очолював Королівську прокурорську службу Англії та Уельсу.

Він обіцяв розвивати економіку Великої Британії, реформуючи закони планування та інвестуючи в нову промислову стратегію. Він заявив, що створить фонд національного добробуту з 7,3 мільярда фунтів стерлінгів (9,2 мільярда доларів) державних коштів, щоб знизити викиди до нуля. Виступаючи перед прихильниками в центрі Лондона після офіційного отримання повної більшості, лідер лейбористів пояснив, що може означати для країни перша перемога партії на виборах з 2005 року.

У нас є шанс відновити наші комунальні послуги, тому що ми змінили партію. У нас є шанс окупити роботу, тому що ми змінили партію. У нас є шанс допомогти працюючим людям, молоді, незахищеним людям, найбіднішим у нашому суспільстві, тому що ми змінили партію" - сказав він. Новий прем'єр-міністр сказав, що партія матиме на меті відновити ідеалізм, який колись був у його батьків: Надія, не високодумна, не ідеалістична, а надія на те, що сім’ї робітничого класу, як моя, зможуть будувати своє життя. Це надія, яка зараз може не горіти яскраво в Британії, але ми заслужили мандат знову запалити вогонь. Наказавши своїм прихильникам насолоджуватися моментом перемоги, лідер Лейбористської партії ясно дав зрозуміти, що незабаром розпочнеться важка робота.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак зателефонував лідеру Лейбористської партії серу Кейру Стармеру, щоб привітати свого суперника з майже напевним отриманням парламентської більшості на загальних виборах.

Виступаючи на виборах у своєму виборчому окрузі в Річмонді в Йоркширі, лідер консерваторів, що переживав боротьбу, заявив, що «Лейбористська партія виграла ці вибори».

Він продовжив:

Британський народ виніс тверезий вердикт, і я беру на себе відповідальність за втрату, — продовжив він, сказавши, що поїде до Лондона, щоб виступити з промовою щодо результатів, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра.

Водночас Сунака переобрали у своєму окрузі Річмонд і Норталлертон. А от міністр оборони Грант Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Хетфілд на півдні Англії, який він утримував протягом майже двох десятиліть. Левін отримав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.

Загалом явка на виборах у Великій Британії, виходячи з даних по 100 округах, де підрахунок завершився, виглядає рекордно низькою — 57%. Це нижче, ніж на будь-яких виборах із 1950 року, випливає з даних, зібраних Бібліотекою Палати громад.