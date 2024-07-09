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Ракурс
Один FPV полностью уничтожил российскую БМП в Луганской области. Фото: «Азов»

Один FPV-дрон полностью уничтожил российскую БМП в Луганской области (ВИДЕО)

9 июл 2024, 20:19
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Російська армія регулярно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському напрямку.


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Одну з таких колон українські захисники розбили ще на під’їзді до позицій Сил оборони. Оператори БпЛА зафіксували знищену бронегрупу окупантів. Про це Національна гвардія України 9 липня повідомила у Telegram.

Пілоти РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» добили ворожу техніку майстерними влучаннями. Бійці опублікували, як знищують російську бойову машину піхоти одним лише FPV-дроном.

Один FPV — одна знищена БМП, — зазначили гвардійці.

Нагадаємо, українські військові мстяться російським окупантам за цинічний ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Зокрема, прикордонники-мінометники завдали влучних ударів по противнику на Північному напрямку й не дали ворогах сховатися у посадці.

Источник: Ракурс


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