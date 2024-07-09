Мінометники ДПСУ влучним вогнем накрили загарбників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197132-za-ohmatdyt-prykordonnyky-vluchno-vdaryly-po-okupantah-na-pivnichnomu-napryamku.html

Ракурс

Українські військові мстяться російським окупантам за цинічний ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

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Зокрема, прикордонники-мінометники завдали влучних ударів по противнику на Північному напрямку. Професійно відпрацювали бійці бригади «Сталевий кордон». Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Зазначається, що на снарядах і мінах, як і тисячі інших українських захисників, «сталеві» бійці пишуть «За Охматдит».

На опублікованих кадрах видно, як влучно прилітають в ціль українські міни. Ворог не можу сховатися ні в посадках, ні в укріпленнях.

Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.

Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами восьмеро дітей.