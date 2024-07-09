Війна в Україні. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n197131-ponad-tretyna-vid-usih-boyiv-na-fronti-prypala-na-pokrovskyy-napryamok.html

Ракурс

На фронті в Україні з початку доби 9 липня сталося вже 81 бойове зіткнення.

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Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту відбулася понад 35 відсотків від усіх боїв в Україні. З початку доби окупанти здійснили 29 спроб вибити Сили оборони з позицій. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Активніше росіяни почали діяти на Лиманському напрямку — тут українські захисники відбили 12 атак. Ще дев’ять ворожих штурмів були рішуче зупинені на Торецькому напрямку. Чотири рази ворог намагався просунутися на Куп’янському напрямку, але безуспішно.

Ще п’ять російських штурмів були зупинені на Времівському напрямку. По три атаки було відбито на Сіверському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, аналітики Deep State заявляли, що динаміка кількості бойових зіткнень з 1 травня цього року продовжує зростати. Середньодобове число зіткнень в травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4.