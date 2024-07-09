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Ракурс
Украинские спортсмены на Олимпиаде. Фото:

Рекордно малое количество спортсменов будет представлять Украину на Олимпиаде-2024

9 июл 2024, 19:48
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Україна на Олімпійських іграх в Парижі буде представлена лише 140 спортсменами та спортсменками.


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У Париж поїдуть лише 140 атлетів. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді. Попередній найгірший показник України був у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів. Про це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив 9 липня на прес-конференції, яка транслювалася на сторінці НОК у Facebook.

Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ми вже закінчили наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії, — сказав Гутцайт.

Наразі відомо, що українська держава буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту. Вперше в історії України на Іграх виступить збірна з футболу.

Кількісний склад України на Олімпіаді-2024 за видами спорту:

  • легка атлетика — 25;
  • футбол — 18;
  • стрибки у воду — 9;
  • веслування (веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) — 9;
  • боротьба (вільна й греко-римська) — 9;
  • художня гімнастика — 6;
  • академічне веслування — 6;
  • спортивна гімнастика — 6;
  • теніс — 6;
  • стрільба (кульова й стендова) — 6;
  • фехтування — 6;
  • плавання — 5;
  • дзюдо — 5;
  • велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;
  • бокс — 3;
  • брейкінг — 3;
  • сучасне пʼятиборство — 3;
  • настільний теніс — 3;
  • скелелазіння — 2;
  • артистичне плавання — 2;
  • стрільба з лука — 2;
  • бадмінтон — 1;
  • важка атлетика — 1.

Як відомо, літні Олімпійські ігри 2024 року проходитимуть в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Українські чиновники вважають, що ця Олімпіада має «особливе значення» для України, бо ці ігри є «великим екраном до світу». Гаслом України на цих змаганнях стане вислів The Will to Win, який перекладається як «Воля до перемоги».

Источник: Ракурс


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