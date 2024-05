Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпіаді 2024. Фото:

Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт підтвердили участь України в Олімпіаді-2024. Відбулося це на неформальній зустрічі з журналістами. Про це йдеться на веб-сторінці Міністерства молоді та спорту.

У відомстві зазначається, що Олімпіада в Парижі має «особливе значення» для України, бо ці ігри є «великим екраном до світу». Гаслом України на цих змаганнях стане вислів The Will to Win, який перекладається як «Воля до перемоги».

У Мінспорту нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Ворожі обстріли знищили або пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки.

Нагадаємо, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді в нейтральному статусі. На Іграх у Парижі цих спортсменів з російським або білоруським паспортом реєструватимуть як індивідуальних нейтральних спортсменів («AIN»).