Чеський журнал Reflex запропонував ідеальний дизайн форми для російських та білоруських спортсменів, яких МОК допустив до участі в Олімпійських іграх-2024

https://racurs.ua/ua/n190174-mzs-ukrayiny-vidreaguvalo-na-rishennya-mok-dopustyty-rosiyan-ta-bilorusiv-do-olimpiady-2024.html

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МЗС України відреагувало на рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024.

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На сайті міністерства 9 грудня опубліковано відповідну заяву-протест.

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету <…>. Українська сторона доводила до олімпійського комітету та міжнародних партнерів ризики такого рішення. Білоруські та особливо російські спортсмени доволі часто представляють спортивні організації, пов‘язані із збройними силами російської федерації. Частина із них перебуває на діючій російські військовій службі, частина із них носить на спортивній формі символи збройної агресії рф проти України. МОК планує випустити на міжнародні спортивні арени спортсменів, які не лише симпатизують вбивствам українських жінок і дітей, але і, ймовірно, беруть безпосередню участь в цих страшних злочинах, — йдеться у заяві.

У міністерстві вважають, що Москва не підійматиме білих нейтральних прапорів на змаганнях, як це представляє МОК, а демонструватиме тріумф здатності уникнути відповідальності за розв‘язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

МОК 8 грудня повідомив, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді в нейтральному статусі. Крім того, будуть застосовані суворі умови відбору на основі рекомендацій, виданих Виконкомом МОК 28 березня 2023 року для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів. Спортсменів з російським або білоруським паспортом реєструватимуть як індивідуальних нейтральних спортсменів («AIN»). При цьому команди спортсменів з рф або білорусі не розглядаються.

Міжнародна асоціація легкої атлетики заявила, що не допустить росіян та білорусів до змагань на Олімпіаді.