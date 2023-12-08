МОК дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх. Фото:

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Ракурс

Спортсмени з росії та білорусі були допущені до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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Відповідне рішення 8 грудня ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. Російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді в нейтральному статусі. Крім того, будуть застосовані суворі умови відбору на основі рекомендацій, виданих Виконкомом МОК 28 березня 2023 року для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів. Про це повідомили на сайті комітету.

Зазначається, що спортсменів з російським або білоруським паспортом реєструватимуть як індивідуальних нейтральних спортсменів («AIN»). При цьому команди спортсменів з рф або білорусі не розглядаються.

Не заявлятимуть на Олімпіаду спортсменів, які активно підтримують війну росії проти України. Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими білоруськими військовими чи службами національної безпеки теж не допускатимуться до змагань.

Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація рф чи білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході. Білоруських та російських не акредитуватимуть на Ігри.

Нагадаємо, у жовтні МОК призупинив роботу Олімпійського комітету росії через включення до їхнього складу так званих «спортивних організацій» з тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.