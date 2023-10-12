МОК усунув Олімпійський комітет рф за включення окупованих територій України

https://racurs.ua/ua/n188223-mok-usunuv-olimpiyskyy-komitet-rf-za-vkluchennya-okupovanyh-terytoriy-ukrayiny.html

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Міжнародний олімпійський комітет призупинив роботу Олімпійського комітету країни-агресора росії через включення до їхнього складу так званих «спортивних організацій» з тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Йдеться про так звані олімпійські комітети терористичних організацій ДНР, ЛНР, а також окупованих районів Херсонської і Запорізької областей.

Російський комітет не отримуватиме фінансування від олімпійського руху. Також МОК повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо участі російських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та Зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Відтепер Олімпійський комітет рф більше не має права діяти як національний олімпійський комітет.

Нагадаємо, 27 липня Міністерство молоді та спорту України дозволило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі.