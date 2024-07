Українські спортсмени на Олімпіаді. Фото:

Україна на Олімпійських іграх в Парижі буде представлена лише 140 спортсменами та спортсменками.

У Париж поїдуть лише 140 атлетів. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді. Попередній найгірший показник України був у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів. Про це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив 9 липня на прес-конференції, яка транслювалася на сторінці НОК у Facebook.

Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ми вже закінчили наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії, — сказав Гутцайт.

Наразі відомо, що українська держава буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту. Вперше в історії України на Іграх виступить збірна з футболу.

Кількісний склад України на Олімпіаді-2024 за видами спорту:

легка атлетика — 25;

футбол — 18;

стрибки у воду — 9;

веслування (веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) — 9;

боротьба (вільна й греко-римська) — 9;

художня гімнастика — 6;

академічне веслування — 6;

спортивна гімнастика — 6;

теніс — 6;

стрільба (кульова й стендова) — 6;

фехтування — 6;

плавання — 5;

дзюдо — 5;

велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;

бокс — 3;

брейкінг — 3;

сучасне пʼятиборство — 3;

настільний теніс — 3;

скелелазіння — 2;

артистичне плавання — 2;

стрільба з лука — 2;

бадмінтон — 1;

важка атлетика — 1.

Як відомо, літні Олімпійські ігри 2024 року проходитимуть в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Українські чиновники вважають, що ця Олімпіада має «особливе значення» для України, бо ці ігри є «великим екраном до світу». Гаслом України на цих змаганнях стане вислів The Will to Win, який перекладається як «Воля до перемоги».