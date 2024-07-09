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Українські спортсмени на Олімпіаді. Фото:
Рекордно мала кількість спортсменів представлятиме Україну на Олімпіаді-2024https://racurs.ua/ua/n197134-rekordno-mala-kilkist-sportsmeniv-predstavlyatyme-ukrayinu-na-olimpiadi-2024.htmlРакурс
Україна на Олімпійських іграх в Парижі буде представлена лише 140 спортсменами та спортсменками.
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У Париж поїдуть лише 140 атлетів. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді. Попередній найгірший показник України був у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів. Про це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив 9 липня на прес-конференції, яка транслювалася на сторінці НОК у Facebook.
Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ми вже закінчили наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії, — сказав Гутцайт.
Наразі відомо, що українська держава буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту. Вперше в історії України на Іграх виступить збірна з футболу.
Кількісний склад України на Олімпіаді-2024 за видами спорту:
- легка атлетика — 25;
- футбол — 18;
- стрибки у воду — 9;
- веслування (веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) — 9;
- боротьба (вільна й греко-римська) — 9;
- художня гімнастика — 6;
- академічне веслування — 6;
- спортивна гімнастика — 6;
- теніс — 6;
- стрільба (кульова й стендова) — 6;
- фехтування — 6;
- плавання — 5;
- дзюдо — 5;
- велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;
- бокс — 3;
- брейкінг — 3;
- сучасне пʼятиборство — 3;
- настільний теніс — 3;
- скелелазіння — 2;
- артистичне плавання — 2;
- стрільба з лука — 2;
- бадмінтон — 1;
- важка атлетика — 1.
Як відомо, літні Олімпійські ігри 2024 року проходитимуть в Парижі з 26 липня до 11 серпня.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Українські чиновники вважають, що ця Олімпіада має «особливе значення» для України, бо ці ігри є «великим екраном до світу». Гаслом України на цих змаганнях стане вислів The Will to Win, який перекладається як «Воля до перемоги».