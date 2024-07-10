Железнодорожника-предателя задержали в Харьковской области. Фото: СБУ

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Ракурс

Залізничник-зрадник у Харківській області «зливав» у чат-бот російського ГРУ маршрути руху військових ешелонів.

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Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії «Укрзалізниці», якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру ГРУ Збройних сил рф. Росіяни наказали йому збирати інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотиву він приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю. Про це 10 липня повідомив прес-центр СБУ.

Ворог хотів використати ці дані для ракетних та дронових атак, але українська спецслужба затримала зловмисника, коли той намагався «відзвітувати» загарбникам. Під час обшуків у його вагоні було виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічний тюремний строк.

Нагадаємо, у Вінницькій області 57-річний російський агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ. Зловмиснику вже присудили 15 років тюрми.