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Десантники ВСУ устроили фейерверк из оккупантов. Фото:
Украинские десантники взорвали российскую БМП с пехотой на броне (ВІДЕО)https://racurs.ua/n197151-ukrainskie-desantniki-vzorvali-rossiyskuu-bmp-s-pehotoy-na-brone-video.htmlРакурс
Українські десантники влаштували «феєрверк» із російських окупантів на одному з напрямків фронту.
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Російська БМП з піхотою на броні й повним боєкомплектом всередині рухалася у напрямку позицій Сил оборони. Однак ворожа машина підірвалася на українській міні, яку завбачливо залишили сапери 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ. Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ 10 липня повідомили в Telegram.
Епічний підрив на мінах, потужна детонація — і розірвані тіла окупантів видовищно відлітають у вічність. Блискуча робота, воїни! — зазначили в ДШВ.
На опублікованих кадрах видно, що на тій ділянці фронту було знищено вже чимало російської бронетехніки.
Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали, як знищили 15 ворожих човнів у Херсонській області. По плавзасобах росіян відпрацювали БпЛА із системою скидання.
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