Украине разрешили бить по россии ракетами Storm Shadow. Фото:

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Україна отримала дозвіл бити по російській території британськими ракетами Storm Shadow.

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Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що ЗСУ можуть використати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора. Стармер під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні наголосив, що він продовжить політику попереднього уряду. Про це повідомило видання Bloomberg.

За словами Стармера, у Києві мають право самі вирішувати, як використовувати передані британцями далекобійні ракети. Посадовець зазначив, що Storm Shadow «очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати».

Але Україна має вирішити, як їх використати для цих оборонних цілей, — додав він.

Bloomberg пише, що Стармер вперше підтвердив прихильність нового уряду до попередньої політики після своєї перемоги на загальних виборах у Великої Британії минулого тижня.

Як відомо, Storm Shadows — це крилаті ракети з точним наведенням та дальністю ураження понад 250 км.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дали зелене світло Україні для ударів на відстані до 100 км від кордону. Однак Вашингтон все ще обмежує дальність ураження настільки, що не дозволяє вдаряти по ключових російських аеродромах.

Джерело: Bloomberg