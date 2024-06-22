Києву дозволили бити американською зброєю по росії на глибину не більше 100 км

https://racurs.ua/ua/n196554-kyievu-dozvolyly-byty-amerykanskou-zbroieu-po-rosiyi-na-glybynu-ne-bilshe-100-km.html

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Нова політика США все ще обмежує дальність ураження настільки, що не дозволяє вдаряти по ключових аеродромах рф, заявили двоє українських чиновників. За їхніми словами, американці дали зелене світло для ударів на відстані до 100 км від кордону.

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Посадовці США в коментарі WP не уточнюють обмеження, але кажуть, що твердження про 100 км «некоректне».

Безумовно, [дозвіл] змінив ситуацію. Ворог відчув це, особливо безпосередньо на лінії фронту. Але ані дальність, ані вид зброї не є достатніми, — каже український співрозмовник.

Раніше в четвер представник Пентагону Чарлі Дітц пояснив, що США дали Києву згоду на використання американського озброєння для ударів у відповідь по території росії там, де російська армія робить спроби вторгнутися на територію України.

Це включає дозвіл використовувати американські ППО для того, щоб збивати російські літаки, які знаходяться в повітряному просторі росії, але збираються атакувати територію України, додав Дітц.

Це не питання географії або певного радіусу [застосування озброєння], це питання здорового глузду, — заявив Дітц. — Якщо Росія атакує Україну з-за кордону, то Україна повинна мати можливість завдати удару у відповідь по об'єктах, які атакують її, перебуваючи з того боку кордону.

Однак у цю 100-кілометрову зону не потрапляють ключові російські авіабази, з яких злітають літаки, що несуть кориговані авіабомби — вони становлять тепер найбільшу небезпеку і для військових, і для цивільних, зазначають джерела Washington Post.

Заборона, що діяла два роки, на застосування американського озброєння для ударів по території Росії дозволила їй створити захищену зону, з якою вона обстрілювала прикордонні райони України, нагадує видання.

Отриманий три тижні тому дозвіл «певно змінив ситуацію, особливо безпосередньо на лінії фронту», цитує Washington Post джерело в українських військових колах. Зокрема, на неї вплинуло знищення за допомогою американських HIMARS російських комплексів С-300/С-400 недалеко від кордону. Ракетний обстріл Харкова після цього припинився, цитує видання мера міста Ігоря Терехова.