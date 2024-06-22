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У мережі показали приблизний маршрут руху ракет та "шахедів" під час нічної атаки росії

У мережі показали приблизний маршрут руху ракет та «шахедів» під час нічної атаки росії

22 чер 2024, 09:28
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Приблизний маршрут руху ракет та БпЛА під час чергової нічної атаки росії показали в мережі.


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Карту склав паблік monitor, який вже декілька років відстежує рух рашистських ракет та дронів у небі над Україною.

Росіяни вночі атакували Україну 16 ракетами та 13 «шахедами». Захисники неба загалом знищили 25 з 29 повітряних цілей. Більшість цілей збили у західних областях країни.

Воїни ПвК «Захід» цієї ночі збили 7 із 10 крилатих ракет ворога, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зона відповідальності ПвК «Захід» — це Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Джерело: Ракурс


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