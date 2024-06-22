У мережі показали приблизний маршрут руху ракет та "шахедів" під час нічної атаки росії

https://racurs.ua/ua/n196553-u-mereji-pokazaly-pryblyznyy-marshrut-ruhu-raket-ta-shahediv-pid-chas-nichnoyi-ataky-rosiyi.html

Ракурс

Приблизний маршрут руху ракет та БпЛА під час чергової нічної атаки росії показали в мережі.

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Карту склав паблік monitor, який вже декілька років відстежує рух рашистських ракет та дронів у небі над Україною.

Росіяни вночі атакували Україну 16 ракетами та 13 «шахедами». Захисники неба загалом знищили 25 з 29 повітряних цілей. Більшість цілей збили у західних областях країни.

Воїни ПвК «Захід» цієї ночі збили 7 із 10 крилатих ракет ворога, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зона відповідальності ПвК «Захід» — це Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.