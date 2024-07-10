Десантники ЗСУ влаштували феєрверк з окупантів. Фото:

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Українські десантники влаштували «феєрверк» із російських окупантів на одному з напрямків фронту.

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Російська БМП з піхотою на броні й повним боєкомплектом всередині рухалася у напрямку позицій Сил оборони. Однак ворожа машина підірвалася на українській міні, яку завбачливо залишили сапери 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ. Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ 10 липня повідомили в Telegram.

Епічний підрив на мінах, потужна детонація — і розірвані тіла окупантів видовищно відлітають у вічність. Блискуча робота, воїни! — зазначили в ДШВ.

На опублікованих кадрах видно, що на тій ділянці фронту було знищено вже чимало російської бронетехніки.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали, як знищили 15 ворожих човнів у Херсонській області. По плавзасобах росіян відпрацювали БпЛА із системою скидання.