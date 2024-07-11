Редкие кадры фронтового города Торецк. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n197197-redkie-kadry-frontovogo-torecka-pokazali-boycy-vsu-video.html

Ракурс

Торецький напрямок зараз дуже важкий для українських оборонців, бо російські війська тиснуть.

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Аеророзвідники батальйону безпілотних систем Umbrella32 Окремої механізованої бригади відзняли рідкісні кадри фронтового Торецька. Інтенсивність боїв тут шалена, а місто знаходиться під постійними обстрілами. На кадрах видно вибухи від російських авіабомб. Про це 32-га ОМБр ЗСУ повідомила у Facebook.

І в таких умовах 24/7 б’ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі, — зазначили військові.

Тим часом речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону заявив, що по Торецьку росіяни активно застосовують авіацію — атакують КАБами та некерованими авіаракетами. За лише минулу добу по цьому напрямку, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння.

Однак ЗСУ тримають оборону і на цьому напрямку ворог зазнав втрат — були ліквідовані понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль.

Нагадаємо, українські десантники влаштували «феєрверк» із російських окупантів на одному з напрямків фронту. Російська БМП з піхотою на броні й повним боєкомплектом всередині рухалася у напрямку позицій Сил оборони. Однак ворожа машина підірвалася на українській міні.