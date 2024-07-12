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Рашисты потеряли уже более 556 тыс. человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1030 человек (ИНФОГРАФИКА)

12 июл 2024, 09:41
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 556 тис. 650 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 191 танк;
  • 15 тис. 755 бойових броньованих машин;
  • 15 тис. 158 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 119 одиниць РСЗВ;
  • 888 одиниць засобів ППО;
  • 361 літак;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 397 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 20 тис. 409 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 543 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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