Рашисти втратили вже понад 556 тис. осіб, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n197204-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1030-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 556 тис. 650 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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