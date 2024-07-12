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Рашисти втратили вже понад 556 тис. осіб, фото: Delfi
Російська армія за добу втратила 1030 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197204-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1030-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 556 тис. 650 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 191 танк;
- 15 тис. 755 бойових броньованих машин;
- 15 тис. 158 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 119 одиниць РСЗВ;
- 888 одиниць засобів ППО;
- 361 літак;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 397 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 409 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 543 одиниці спеціальної техніки.