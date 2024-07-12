Диверсанты по заданию фсб поджигали релейные шкафы «Укрзализныци», фото: Харьковская областная прокуратура

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На Харківщині та Рівненщині затримали трьох диверсантів фсб, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.

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У такий спосіб росія сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляють прес-служби Рівненської та Харківської обласних прокуратур, а також прес-центр СБУ.

Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби, — зазначають у СБУ.

У Харкові ворожого диверсанта затримали «на гарячому» — він намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.

За даними слідства, підозрюваний:

пошкоджував у Харкові релейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки залізничного руху;

злочини здійснював за допомогою розчину для розпалювання багаття, який перед цим купував на АЗС. Металеві двері релейних шаф зламував ломом, обливав електротехнічне обладнання залізниці вказаною рідиною і підпалював;

робив фото і відео наслідків та надсилав представнику російської спецслужби через месенджер.

Зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Він нещодавно приїхав до Харкова та проживав у своєї нареченої. До цього мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові.

Російська спецслужба залучила його до диверсій через оголошення на сайті з пошуку роботи, на яке фігурант свідомо відгукнувся. Попередньо встановлено, що за один підпал чоловік отримував близько 9 тис. гривень, — зазначають в обласній прокуратурі.

Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного. За даними слідства, вони знайшли «роботу» через Telegram — роботодавцем виявився куратор російської спецслужби. У поле зору фсб вони потрапили як активні користувачі російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку.

На виконання завдання куратора зловмисники підпалили залізничну релейну шафу, яка відповідає за безпеку руху поїздів по станції Рівне — контролює роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону.

Зловмисники працювали у «тандемі»:

один з них підпалив релейну шафу;

інший — фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для «звіту» фсб.

Подальша комунікація диверсантів з їхніми кураторами з фсб відбувалась через анонімні чати у месенджерах, — зазначають у СБУ. — У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Крім того, правоохоронці встановили, що підозрювані також причетні до підпалів автівок в обласному центрі, які теж вчинені на замовлення спецслужб рф.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.