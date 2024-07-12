Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе. Фото: горсовет

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Ракурс

Окупований Маріуполь вдень 12 липня здригався від вибухів.

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Місцеві пабліки повідомляли про роботу російської ППО. Гучно було у Приморському районі, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також була інформація про звуки вибухів за містом. Про це Маріупольська міська рада повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що прилетіло в районі аеропорту. Зазначається, що на території летовища нещодавно перебували віце-прем'єр уряду росії Марат Хуснулін та ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін.

Окупаційна ж влада стверджує про «перехоплення» п’яти ракет HIMARS. Однак у реальності ситуація виявилася зовсім іншою.

Також деякі пабліки пишуть, що в Маріуполі був уражений зенітно-ракетний комплекс.

Нагадаємо, 22 червня в Маріуполі було влучання по базуванню окупантів. Було пошкоджено до п’яти одиниць техніки та російська ППО. Ще один удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та по базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.