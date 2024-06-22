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ЗСУ влучно вдарили по окупантах у Маріуполі. Фото:
ЗСУ влучно вдарили по окупантах у Маріуполі — куди поцілили ракетиhttps://racurs.ua/ua/n196566-zsu-vluchno-vdaryly-po-okupantah-u-mariupoli-kudy-pocilyly-rakety.htmlРакурс
У Маріуполі пролунали вибухи — українська влада вже зафіксувала «прильоти».
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У суботу, 22 червня, російські загарбники про балістику у напрямку міста та роботу ППО. Ворог хвалився про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське. Про це Маріупольська міська рада повідомила в Telegram.
За інформацією місцевих мешканців у 23-му мікрорайоні був можливий «приліт» або падіння уламків, бо після вибуху у небо підіймається чорний дим.
Попередньо відомо, що Маріуполі було влучання по базуванню окупантів. Як наслідок, пошкоджено до п’яти одиниць техніки та російська ППО.
Крім того, є інформація, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та по базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
Нагадаємо, у травні у Маріуполі на «Азовсталі» спалахнула пожежа внаслідок проведених окупантами робіт зі знешкодження авіабомби. В результаті частина міста залишилася без електропостачання.