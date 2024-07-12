Курс доллара в Украине побил исторический рекорд. Фото:

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Ракурс

Українська гривня знову знецінилася відносно долара.

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У п’ятницю, 12 липня, Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Сьогодні долар вперше перевищив позначку 41 гривню. Про це повідомляється на сайті фінансового регулятора.

Зазначається, що офіційний курс на 15 липня встановлено на такому рівні: 41,0434 грн за 1 дол. (+0,1677 грн). А на міжбанківському валютному ринку у першій половині дня долар подолав позначку в 41 грн. На готівковому ринку курс долара зріс на 10 коп. — до 41,15 грн за 1 дол.

Нагадаємо, 4 липня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що НБУ запровадить обмеження для переказу з картки на картку. Фінансовий регулятор хоче, щоб політика з цього питання була «максимально зрозумілою».