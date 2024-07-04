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НБУ введе обмеження для переказу з картки на картку. Фото:

НБУ введе обмеження для переказу з картки на картку — Пишний

4 лип 2024, 16:51
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Обмеження для переказу з картки на картку запровадить Національний банк України.


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Зараз тримають обговорення цього питання з волонтерами. Фінансовий регулятор хоче, щоб політика з цього питання була «максимально зрозумілою». Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення, — зазначив він.

Пишний наголосив, що банкіри зараз перебувають на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем. Глава Нацбанку запевнив, що вони «стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми».

Нагадаємо, 3 травня Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам брати як заставу у фізичних осіб товари, які можуть бути використані у військових цілях — безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

Джерело: Ракурс


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