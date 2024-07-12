Оккупанты снова ударили по Мирнограду. Фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n197225-okkupanty-snova-udarili-po-mirnogradu-pyatero-pogibshih-i-10-ranenyh.html

Ракурс

Місто Мирноград на Донеччині другий день поспіль потерпає від російських обстрілів.

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У п’ятницю, 12 липня, в населеному пункті було два влучання — біля адміністративної будівлі та біля зупинки громадського транспорту. П’ятеро осіб загинули, а 10 дістали поранення. Це попередня інформація. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Крім того, рашисти вдарили по Костянтинівці. Там росіяни поцілили по території підприємства — убили двох людей та трьох поранили.

Також сьогодні ворожа армія бомбила Лиман. Російська бомба впала у приватному секторі, яка пошкодила будинки та знищила автомобілі. Поранення дістали четверо осіб.

Нагадаємо, 11 липня російська армія вдарила п’ятьма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по житловому сектору міста Мирнограда на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний підліток. Також постраждали 13 мирних жителів, серед поранених — 13-річні дівчина та хлопець.

Ворожі КАБи пошкодили 43 приватні й два багатоквартирні будинки, два заклади освіти, магазин, господарчі споруди та автомобілі.