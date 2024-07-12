Учебно-боевой самолет М-346. Фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n197226-voennyy-samolet-razbilsya-v-polshe-video-padeniya.html

Ракурс

Авіакатастрофа у Польщі сталася під час підготовки до авіашоу.

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У п’ятницю, 12 липня, на аеродромі в Гдині впав військово-тренувальний літак M-346 Bielik. Падіння сталося під час тренувального польоту. Про це повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.

Літак врізався у злітну смугу та вибухнув. Вибух був таким сильним, що повітряну машину розірвало на частини.

У мережі з’явилося відео падіння літака. Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив RMF FM, що за штурвалом перебував дуже досвідчений пілот, але він не встиг катапультуватися.

Всі обставини авіакатастрофи намагатиметься з’ясувати Національна комісія з розслідування авіаційних подій. Причини падіння М-346 наразі не відомі.

Wojskowy samolot M-346 Bielik rozbił się na lotnisku w Gdyni.



film. za fb/Gdynia112/ Kornelia Łapkin pic.twitter.com/g9vXV5kfiW — Remiza. pl (@remizacompl) July 12, 2024

Нагадаємо, 12 липня у Підмосковʼї розбився пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100. Він впав у районі міста Коломна. Загинуло троє людей, які були членами екіпажу. Попередньо відомо, це авіакатастрофа сталася під час тестового вильоту після ремонту.

Джерело: RMF FM