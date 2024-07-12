Пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100. Фото:

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Ракурс

Авіакатастрофа сталася на території країни-агресора росії.

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У п’ятницю, 12 липня, у Підмосковʼї розбився пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100. Він впав у районі Коломни. Попередньо пасажирів на борту повітряного судна не було. Загинуло троє людей, які були членами екіпажу. Про це повідомило російське видання ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Попередньо відомо, це авіакатастрофа сталася під час тестового вильоту після ремонту.

За інформацією сервісу Flightradar24, лайнер літав по колу і випалював паливо. А Telegram-канал Baza пише, що на третьому колі екіпаж літака подав сигнал лиха.

Як відомо, за останні два роки в росії сталася не одна аварія за участю літака. А кількість інцидентів, пов’язаних з безпекою авіаперевезень, зросла майже вдвічі. Російська ж диктатура заявляла, що «західні санкції не діють».

Нагадаємо, 11 червня російський винищувач Су-34 розбився в гірській місцевості Північної Осетії. Екіпаж загинув. Попередня причина авіакатастрофи — технічна несправність.