Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты

https://racurs.ua/n197238-varshava-rassmatrivaet-predlojenie-kieva-sbivat-rossiyskie-rakety.html

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

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Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею, — сказав Сікорський.

Раніше ідея залучити Польщу до збивання російських ракет над Україною не знайшла підтримки в НАТО.

Сполучені Штати та НАТО не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща ймовірно не буде збивати російські ракети над Україною.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Polskie Radio.