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Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети
Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракетиhttps://racurs.ua/ua/n197238-varshava-rozglyadaie-propozyciu-kyieva-zbyvaty-rosiyski-rakety.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
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Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.
На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею, — сказав Сікорський.
Раніше ідея залучити Польщу до збивання російських ракет над Україною не знайшла підтримки в НАТО.
Сполучені Штати та НАТО не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща ймовірно не буде збивати російські ракети над Україною.
Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Polskie Radio.
Як заявив Кірбі, наразі ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.
Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого", — сказав Кірбі.
За його словами, американці не хочуть війни з росією.
Він також заявив, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони. Повторивши при цьому, що США не хочуть ескалації.
Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між росією і Заходом або рф і Сполученими Штатами, — додав він.
Він зазначив, що оцінка того, чи було конкретне збиття літака самообороною, чи ескалацією, залежить від обставин.
Вже не один раз росія запускала свої ракети по Україні, але у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Однак всі рази польська протиповітряна оборона не збивала їх.
Після одного з таких випадків глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Варшаву збивати такі ракети. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.