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Московиты потеряли "шахед" в небе беларуси
Московиты потеряли «шахед» в небе беларусиhttps://racurs.ua/n197248-moskovity-poteryali-shahed-v-nebe-belarusi.htmlРакурс
Повітряні сили повідомили, що у ніч на 13 липня один із «шахедів» вийшов з повітряного простору України в напрямку білорусі.
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Там він пролетів приблизно 350 км.
Проєкт «Беларускі Гаюн» пише, що безпілотник наблизився до Мінська, а о 5 ранку по тривозі підняли Мі-24 і Су-30 для перехоплення. Зрештою БПЛА увійшов у Вітебську область, що з ним було далі — невідомо.
«Шахед» пролетів Гомель та Жлобін, увійшов до Могилівської області, а потім і до Мінської області, максимально наблизившись до Мінська (Жодино та Борисова). У районі 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30, авіація була помічена саме в районі прольоту БПЛА — кордону Мінської, Могилівської та Вітебської областей. Далі шахед увійшов до Вітебської області білорусі і, ймовірно, долетів до Вітебська. Сумарно дрон-камікадзе типу «шахед» уночі та вранці 13 липня пролетів над територією білорусі понад 350 км, — йдеться у публікації «Гаюна».
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