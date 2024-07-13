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Ракурс
Московиты потеряли "шахед" в небе беларуси

Московиты потеряли «шахед» в небе беларуси

13 июл 2024, 13:53
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Повітряні сили повідомили, що у ніч на 13 липня один із «шахедів» вийшов з повітряного простору України в напрямку білорусі.


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Там він пролетів приблизно 350 км.

Проєкт «Беларускі Гаюн» пише, що безпілотник наблизився до Мінська, а о 5 ранку по тривозі підняли Мі-24 і Су-30 для перехоплення. Зрештою БПЛА увійшов у Вітебську область, що з ним було далі — невідомо.

«Шахед» пролетів Гомель та Жлобін, увійшов до Могилівської області, а потім і до Мінської області, максимально наблизившись до Мінська (Жодино та Борисова). У районі 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30, авіація була помічена саме в районі прольоту БПЛА — кордону Мінської, Могилівської та Вітебської областей. Далі шахед увійшов до Вітебської області білорусі і, ймовірно, долетів до Вітебська. Сумарно дрон-камікадзе типу «шахед» уночі та вранці 13 липня пролетів над територією білорусі понад 350 км, — йдеться у публікації «Гаюна».

Источник: Ракурс


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