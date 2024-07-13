Московити загубили "шахед" у небі білорусі

https://racurs.ua/ua/n197248-moskovyty-zagubyly-shahed-u-nebi-bilorusi.html

Ракурс

Повітряні сили повідомили, що у ніч на 13 липня один із «шахедів» вийшов з повітряного простору України в напрямку білорусі.

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Там він пролетів приблизно 350 км.

Проєкт «Беларускі Гаюн» пише, що безпілотник наблизився до Мінська, а о 5 ранку по тривозі підняли Мі-24 і Су-30 для перехоплення. Зрештою БПЛА увійшов у Вітебську область, що з ним було далі — невідомо.