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Ракурс
Московити загубили "шахед" у небі білорусі

Московити загубили «шахед» у небі білорусі

13 лип 2024, 13:53
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Повітряні сили повідомили, що у ніч на 13 липня один із «шахедів» вийшов з повітряного простору України в напрямку білорусі.


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Там він пролетів приблизно 350 км.

Проєкт «Беларускі Гаюн» пише, що безпілотник наблизився до Мінська, а о 5 ранку по тривозі підняли Мі-24 і Су-30 для перехоплення. Зрештою БПЛА увійшов у Вітебську область, що з ним було далі — невідомо.

Джерело: Ракурс


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