Шольц нахваливает размещение дальнобойных американских ракет в ФРГ

https://racurs.ua/n197250-sholc-nahvalivaet-razmeschenie-dalnoboynyh-amerikanskih-raket-v-frg.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відкинув побоювання, що заплановане розміщення американських ракет великої дальності в Німеччині може призвести до ескалації у відносинах з росією.

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Ми завжди дбаємо про те, щоб запобігти війні, — сказав Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Також Шольц знову пообіцяв що Німеччина контролюватиме поставки зброї в Україну, щоб вони не призвели до прямої конфронтації з росією.

Раніше цього тижня Німеччина і США оголосили про домовленість про розміщення американських ракет великої дальності на території ФРН з 2026 року, включно з гіперзвуковою зброєю.

Московитські офіційні особи жорстко відреагували на цю заяву, звинувативши Німеччину і США в нагнітанні напруженості.