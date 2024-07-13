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Шольц: американські ракети в Німеччині допоможуть «запобігти війні»
Шольц нахвалює розміщення далекобійних американських ракет у ФРНhttps://racurs.ua/ua/n197250-sholc-nahvaluie-rozmischennya-dalekobiynyh-amerykanskyh-rakety-u-frn.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відкинув побоювання, що заплановане розміщення американських ракет великої дальності в Німеччині може призвести до ескалації у відносинах з росією.
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Ми завжди дбаємо про те, щоб запобігти війні, — сказав Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Також Шольц знову пообіцяв що Німеччина контролюватиме поставки зброї в Україну, щоб вони не призвели до прямої конфронтації з росією.
Раніше цього тижня Німеччина і США оголосили про домовленість про розміщення американських ракет великої дальності на території ФРН з 2026 року, включно з гіперзвуковою зброєю.
Московитські офіційні особи жорстко відреагували на цю заяву, звинувативши Німеччину і США в нагнітанні напруженості.