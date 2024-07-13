Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 13 июля обстреляли Харьковщину, фото: «Антикор»

Помещение «Новой почты» загорелось на Харьковщине из-за российских обстрелов

13 июл 2024, 15:56
999

Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківської області.


.

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зафіксовані такі випадки:

  • об 11.45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Інформація про постраждалих не надходила;
  • близько 12.00 години внаслідок обстрілу загорілося приміщення відділення «Нової пошти» у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає;
  • також в результаті ворожих ударів по Куп’янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров