Приміщення «Нової пошти» загорілося на Харківщині через російський обстріл

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти 13 липня обстріляли Харківщину, фото: «Антикор»
Приміщення «Нової пошти» загорілося на Харківщині через російський обстрілhttps://racurs.ua/ua/n197253-prymischennya-novoyi-poshty-zagorilosya-na-harkivschyni-cherez-rosiyskyy-obstril.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківської області.
.
Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Зафіксовані такі випадки:
- об 11.45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Інформація про постраждалих не надходила;
- близько 12.00 години внаслідок обстрілу загорілося приміщення відділення «Нової пошти» у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає;
- також в результаті ворожих ударів по Куп’янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.