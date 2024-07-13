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Ракурс
Рашисти 13 липня обстріляли Харківщину, фото: «Антикор»

Приміщення «Нової пошти» загорілося на Харківщині через російський обстріл

13 лип 2024, 15:56
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Російські загарбники сьогодні, 13 серпня, обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зафіксовані такі випадки:

  • об 11.45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Інформація про постраждалих не надходила;
  • близько 12.00 години внаслідок обстрілу загорілося приміщення відділення «Нової пошти» у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає;
  • також в результаті ворожих ударів по Куп’янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.

Джерело: Ракурс


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